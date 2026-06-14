Шотландия выиграла на ЧМ впервые с 1990 года
Сборная Шотландии по футболу переиграла команду Гаити на чемпионате мира‑2026.
Встреча группы С прошла в Бостоне (США) и завершилась со счетом 1:0. Победу шотландцам принес гол полузащитника Джона Макгинна на 28‑й минуте матча.
Шотландцы выиграли матч чемпионата мира впервые с 1990 года – тогда нанесли поражение Швеции (2:1) в матче группового этапа. Та победа стала для команды единственной на турнире в Италии.
Таким образом, сборная Шотландии с тремя очками возглавила таблицу группы С. В активе сборных Бразилии и Марокко по одному баллу, команда Гаити (0) занимает последнее место.
В следующем матче команда Шотландии встретится со сборной Марокко, матч состоится 19 июня в 02:00 по бакинскому времени. Сборная Гаити в тот же день сыграет против Бразилии (04:30).