Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social изображение с обещанием применить оружие "дискомбобулятор" в отношении противников.

"Вас дискомбобулируют", — написано на картинке.

На изображении, сгенерированном при помощи искусственного интеллекта, Трамп стоит, предположительно, на авианосце и смотрит в бинокль на суда и истребители.

24 января Трамп в интервью газете New York Post заявил, что при проведении операции в Венесуэле ВС США использовали некое секретное оружие, о котором ему говорить не разрешено, но которое он назвал "дискомбобулятором" (англ. — discombobulator, можно перевести как "запутыватель"). Позднее в интервью телеканалу NBC News он признался, что сам придумал это название и очень гордится этим.