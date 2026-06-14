 Дональд Трамп противникам США: "Вас дискомбобулируют" - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Дональд Трамп противникам США: "Вас дискомбобулируют" - ФОТО

First News Media09:47 - Сегодня
Дональд Трамп противникам США: "Вас дискомбобулируют" - ФОТО

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social изображение с обещанием применить оружие "дискомбобулятор" в отношении противников.

"Вас дискомбобулируют", — написано на картинке.

На изображении, сгенерированном при помощи искусственного интеллекта, Трамп стоит, предположительно, на авианосце и смотрит в бинокль на суда и истребители.

24 января Трамп в интервью газете New York Post заявил, что при проведении операции в Венесуэле ВС США использовали некое секретное оружие, о котором ему говорить не разрешено, но которое он назвал "дискомбобулятором" (англ. — discombobulator, можно перевести как "запутыватель"). Позднее в интервью телеканалу NBC News он признался, что сам придумал это название и очень гордится этим.

Поделиться:
559

Актуально

Общество

В Баку ожидаются дожди и грозы - ПРОГНОЗ

Экономика

Микаил Джаббаров и Мухаммад Аль-Джассер оценили готовность к проведению ...

Политика

Джейхун Байрамов обсудил с Беном Блэком реализацию проекта TRIPP - ФОТО

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Чарльза III

В мире

Фон дер Ляйен инициировла реформу из-за конфликта с Каллас?

Главы МИД Пакистана и Турции обсудили соглашение между США и Ираном

У Антарктиды не замерз участок моря размером с Францию

В Румынии будет сформировано новое правительство

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном

Трамп наложил вето на подготовленную военную операцию курдов против Ирана после давления со стороны Турции

Премьер Пакистана: США и Иран согласовали текст мирного соглашения

Иран выпустил вторую волну ракет по Израилю - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Фон дер Ляйен инициировла реформу из-за конфликта с Каллас?

Сегодня, 13:26

В Баку ожидаются дожди и грозы - ПРОГНОЗ

Сегодня, 13:06

Главы МИД Пакистана и Турции обсудили соглашение между США и Ираном

Сегодня, 12:49

У Антарктиды не замерз участок моря размером с Францию

Сегодня, 12:31

В Румынии будет сформировано новое правительство

Сегодня, 12:04

В поселке Рамана мужчина убил бывшую супругу и тещу

Сегодня, 11:44

Дожди с грозами - фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 11:30

Нодар Ревиа: «Баку ощущается родным, потому что…» - ВИДЕО

Сегодня, 11:17

Мы всегда онлайн. Но какой ценой?

Сегодня, 11:00

В Агдаме удар молнии вызвал пожар в магазине - ФОТО

Сегодня, 10:35

От национального спасения к эпохе Победы: почему 15 июня остается актуальным для Азербайджана сегодня

Сегодня, 10:25

ЧМ-2026: Турция уступила Австралии со счетом 2:0 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:09

Дональд Трамп противникам США: "Вас дискомбобулируют" - ФОТО

Сегодня, 09:47

МАГАТЭ может стать посредником в проверке соблюдения договоренностей США и Ирана

Сегодня, 09:30

Шотландия выиграла на ЧМ впервые с 1990 года

Сегодня, 09:00

Катар — Швейцария: неожиданная ничья на последних минутах - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:10

Скончался азербайджанский государственный деятель Гидаят Оруджев

Сегодня, 00:12

СМИ: США и Иран подпишут меморандум в виртуальном формате

Сегодня, 00:00

В Шамахе завершился первый день II Международного фестиваля барбекю - ФОТО - ВИДЕО

13 / 06 / 2026, 23:47

КСИР отреагировал на заявление Трампа о мирном соглашении

13 / 06 / 2026, 23:19
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02