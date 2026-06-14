 МАГАТЭ может стать посредником в проверке соблюдения договоренностей США и Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

МАГАТЭ может стать посредником в проверке соблюдения договоренностей США и Ирана

First News Media09:30 - Сегодня
МАГАТЭ может стать посредником в проверке соблюдения договоренностей США и Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что возглавляемая им организация готова стать посредником при проверке соблюдения потенциальных договоренностей между США и Ираном, касающихся ядерной энергетики, сообщило агентство Yonhap.

"Самое важное в агентстве - проверка, и наше участие - очень важная формальность, которая должна присутствовать", - сказал Гросси на встрече с представителями мировых СМИ во время организованного МАГАТЭ семинара для журналистов в Вене. "Когда они договорятся и попросят нас взять на себя проверку, мне нужно будет обратиться к Совету [управляющих МАГАТЭ] и спросить его разрешения сделать это", - продолжил глава агентства, слова которого приводит Yonhap.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран 14 июня должны окончательно оформить сделку, в соответствии с которой Ормузский пролив будет полностью разблокирован. В то же время премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявлял, что мирное соглашение между США и Ираном, вероятно, будет окончательно оформлено в течение ближайших 24 часов, после чего между сторонами должны пройти переговоры на техническом уровне.

Источник: ТАСС

Поделиться:
213

Актуально

Мнение

На стыке эпох. Гейдар Алиев и становление современного Азербайджана

Экономика

Микаил Джаббаров и Мухаммад Аль-Джассер оценили готовность к проведению ...

Политика

Джейхун Байрамов обсудил с Беном Блэком реализацию проекта TRIPP - ФОТО

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Чарльза III

В мире

Дональд Трамп противникам США: "Вас дискомбобулируют" - ФОТО

МАГАТЭ может стать посредником в проверке соблюдения договоренностей США и Ирана

СМИ: США и Иран подпишут меморандум в виртуальном формате

КСИР отреагировал на заявление Трампа о мирном соглашении

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном

Иран выпустил вторую волну ракет по Израилю - ОБНОВЛЕНО

Явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на 20:00 составила 58,97% - ОБНОВЛЕНО

Экзитпол: партия Пашиняна получает 56,7% голосов на выборах

Последние новости

От национального спасения к эпохе Победы: почему 15 июня остается актуальным для Азербайджана сегодня

Сегодня, 10:25

ЧМ-2026: Турция уступила Австралии со счетом 2:0 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:09

Дональд Трамп противникам США: "Вас дискомбобулируют" - ФОТО

Сегодня, 09:47

МАГАТЭ может стать посредником в проверке соблюдения договоренностей США и Ирана

Сегодня, 09:30

Шотландия выиграла на ЧМ впервые с 1990 года

Сегодня, 09:00

Катар — Швейцария: неожиданная ничья на последних минутах - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:10

Скончался азербайджанский государственный деятель Гидаят Оруджев

Сегодня, 00:12

СМИ: США и Иран подпишут меморандум в виртуальном формате

Сегодня, 00:00

В Шамахе завершился первый день II Международного фестиваля барбекю - ФОТО - ВИДЕО

13 / 06 / 2026, 23:47

КСИР отреагировал на заявление Трампа о мирном соглашении

13 / 06 / 2026, 23:19

ФИФА попросила сборную Египта поменять форму перед чемпионатом мира

13 / 06 / 2026, 23:06

В Баку будет приостановлена работа ряда парковок

13 / 06 / 2026, 22:45

«Человек-паук» из Йемена погиб при восхождении на вулканический кратер - ВИДЕО

13 / 06 / 2026, 22:31

Орбан переизбран лидером венгерской партии «Фидес»

13 / 06 / 2026, 22:17

Микаил Джаббаров и Мухаммад Аль-Джассер оценили готовность к проведению ежегодных заседаний IsDB в Баку

13 / 06 / 2026, 22:05

Авиарейс в Нахчыван задержан из-за погодных условий

13 / 06 / 2026, 21:43

Трамп о будущем отношений с Ираном и обогащенном уране

13 / 06 / 2026, 21:25

Трамп: Подписание соглашения между Ираном и США запланировано на 14 июня

13 / 06 / 2026, 21:07

Флора Керимова госпитализирована, её лечение находится под контролем Мехрибан Алиевой - ФОТО

13 / 06 / 2026, 20:45

Фархад Мамедов: Мирный процесс должен сохранять согласованность и последовательность

13 / 06 / 2026, 20:37
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02