МАГАТЭ может стать посредником в проверке соблюдения договоренностей США и Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что возглавляемая им организация готова стать посредником при проверке соблюдения потенциальных договоренностей между США и Ираном, касающихся ядерной энергетики, сообщило агентство Yonhap.

"Самое важное в агентстве - проверка, и наше участие - очень важная формальность, которая должна присутствовать", - сказал Гросси на встрече с представителями мировых СМИ во время организованного МАГАТЭ семинара для журналистов в Вене. "Когда они договорятся и попросят нас взять на себя проверку, мне нужно будет обратиться к Совету [управляющих МАГАТЭ] и спросить его разрешения сделать это", - продолжил глава агентства, слова которого приводит Yonhap.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран 14 июня должны окончательно оформить сделку, в соответствии с которой Ормузский пролив будет полностью разблокирован. В то же время премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявлял, что мирное соглашение между США и Ираном, вероятно, будет окончательно оформлено в течение ближайших 24 часов, после чего между сторонами должны пройти переговоры на техническом уровне.

Источник: ТАСС