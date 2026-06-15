Исполняется 5 лет со дня подписания Шушинской декларации

Исполняется пять лет со дня подписания Шушинской декларации, являющейся одним из важнейших политических документов отношений братского и стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией.

Этот документ, подписанный 15 июня 2021 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в культурной столице Азербайджана - городе Шуша, является не только выражением политической воли двух государств, но и важной стратегической дорожной картой, служащей обеспечению мира, безопасности и долгосрочного сотрудничества в регионе.

«Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой» охватывает широкий спектр направлений: от политического диалога до обороны и безопасности, от экономики до сферы энергетики и транспорта, от гуманитарного сотрудничества до информационной политики. Основная цель здесь заключается не в развитии сотрудничества по отдельным сферам, а согласовании стратегических интересов двух государств на основе единого видения.

Одним из важных аспектов декларации является закрепление сотрудничества в сфере безопасности на новом уровне. Наряду с этим, документ имеет огромное значение с экономической и геоэкономической точек зрения. Реализуемые между Баку и Анкарой в последние десятилетия энергетические и транспортные проекты оказали влияние на развитие не только региона, но и более широкой географии. Шушинская же декларация сформировала политический фундамент нового этапа этого сотрудничества.

В декларации также нашли отражение положения, связанные с расширением сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, молодежной политики, медиа и диаспорской деятельности.

За период, прошедший со дня подписания Шушинской декларации, положения документа подтвердили себя реальными результатами. Расширение сотрудничества в сфере оборонной промышленности, интенсификация совместных военных учений, развитие энергетических и транспортных проектов, скоординированная деятельность в рамках международных организаций и взаимная политическая поддержка демонстрируют практическую значимость этого документа.

Шушинская декларация, будучи документом, укрепляющим правовую базу отношений между Азербайджаном и Турцией, является одним из важных столпов формирующейся в регионе новой атмосферы сотрудничества, стратегии стабильности и развития.