Сердар Бердымухамедов совершит визит в Азербайджан

Планируется визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил посол Туркменистана в нашей стране Гурбанмаммет Элясов на панельной сессии «Механизмы миротворчества: партийная дипломатия на фоне глобальных вызовов», проходящей в рамках международной конференции на тему «Региональный вклад в глобальную безопасность: миротворчество на Южном Кавказе».

Он отметил, что в рамках визита ожидается подписание ряда документов. Эти документы внесут важный вклад в дальнейшее расширение сотрудничества и развитие двусторонних отношений между двумя странами.