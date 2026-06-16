При крушении стратегического бомбардировщика в США погибли восемь человек - ОБНОВЛЕНО
Американская авиабаза Эдвардс подтвердила гибель восьми членов экипажа бомбардировщика США B-52, упавшего в Калифорнии.
"Первоначальные данные указывают на то, что выжить в крушении было невозможно", — говорится в заявлении в соцсети Х.
Там уточнили, что полет был тестовый. Сам инцидент произошел вскоре после отрыва борта от земли в 11:20 по местному времени.
Среди жертв трагедии — два сотрудника компании Boeing.
B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие.
В условиях традиционного конфликта он может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.
Источник: РИА Новости
2026/06/15 23:58
Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США разбился после взлета с авиабазы Эдвардс в штате Калифорния.
Об этом сообщила авиабаза на своей странице в X 15 июня, пишет ТАСС.
Информация о причинах крушения, судьбе экипажа и возможных пострадавших пока не приводится.
B-52 Stratofortress — это американский межконтинентальный стратегический бомбардировщик. Эксплуатируется с 1955 года и планируется к использованию минимум до 2050-х годов за счет постоянных глубоких модернизаций.