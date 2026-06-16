Вэнс: США могут возобновить удары по Ирану при нарушении договоренностей

Американская администрация может вновь начать наносить удары по Ирану и возобновить его морскую блокаду, если посчитает, что Тегеран не соблюдает условия договоренностей.

Об этом 15 июня заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Это может быть", — ответил он в эфире телеканала Fox News на вопрос, возможны ли такие шаги со стороны США. "Это может означать возвращение блокады. Это может означать многое", — добавил Вэнс, имея в виду действия американской стороны в этом случае. "Все козыри у нас. И если они (Иран — прим. ТАСС) не будут соблюдать договоренности, мы решим, что предпринять", — сказал он.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец боевым действиям на Ближнем Востоке. Документ планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил, что ответственность за реализацию американо-иранского соглашения, в том числе прекращение израильской агрессии против Ливана, полностью возложена на Вашингтон.

Источник: ТАСС