Трамп назвал ложными сообщения о планируемых США выплатах Ирану

Американский президент Дональд Трамп назвал заведомо ложной информацию о планируемых выплатах Ирану со стороны США.

"Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия", - написал глава вашингтонской администрации 15 июня в Truth Social. Как отметил президент, "публикация о том, что США заплатят Ирану $300 млн, является преднамеренным искажением фактов". Трамп обвинил демократов в распространении этой информации.

Трамп написал о выплате $300 млн, однако некоторые СМИ ранее сообщили, что Иран может получить доступ к фонду в размере $300 млрд на восстановление страны.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец войне на Ближнем Востоке. Торжественная церемония подписания документа, как планируется, пройдет в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.

Источник: ТАСС