«Мы очень уязвимы, у украинских военных как на ладони». Лукашенко извинился перед Зеленским

Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что втягивать Беларусь в российско-украинскую войну недопустимо, а также извинился перед лидером Украины Владимиром Зеленским.

Интервью опубликовали на сайте Лукашенко.

Во время интервью Лукашенко попросили прокомментировать заявления украинских властей и военных о возможной угрозе нового наступления российских войск с территории Беларуси.

Он ответил, что обсуждал эти заявления с Владимиром Путиным и оба якобы считают, втягивание Беларуси в войну «абсолютно недопустимым». По словам Лукашенко, от этого будет больше вреда, чем пользы.

«Беларусь очень уязвима в военном отношении. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения — производственные и логистические — окажутся под ударом», — объяснил Лукашенко. Он заверил, что Украине «абсолютно нечего» бояться со стороны Беларуси.

Комментируя свои резкие слова в адрес Зеленского, Лукашенко предположил, что «где-то и переборщил». Он подчеркнул, что это был ответ на заявления и угрозы со стороны Украины.

«Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, и не надо было [их говорить], учитывая то, что он все-таки воюет. Может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают», — заявил Александр Лукашенко.

При этом он отметил, что Зеленскому надо быть аккуратнее и осторожнее, а также «успокоиться» и «не провоцировать белорусов».

Владимир Зеленский в апреле утверждал, что в Беларуси возросла военная активность. По его словам, Россия может попытаться втянуть эту страну в войну. Лукашенко ранее говорил, что не хочет войны, но готов в нее вступить, если Украина нападет на Беларусь.

Источник: Meduza