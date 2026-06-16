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Хакан Фидан планирует встретиться в Москве с Мединским и Левитиным

First News Media09:55 - Сегодня
Хакан Фидан планирует встретиться в Москве с Мединским и Левитиным

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе первого дня рабочего визита в Москву планирует провести несколько двусторонних встреч, а также встретиться с представителями турецких деловых кругов.

Об этом сообщил ТАСС источник в турецком министерстве.

«В рамках визита в Россию сегодня пройдут переговоры Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также планирует принять помощника президента РФ Владимира Мединского, советника президента Игоря Левитина и встретиться с представителями турецких деловых кругов», - сказал источник.

Ранее сообщалось, что глава турецкого МИД в ходе визита в Москву 16-17 июня подтвердит готовность Анкары принять новые переговоры РФ и Украины и обсудит предложения по безопасности в Черном море. В повестке переговоров также двусторонние отношения и актуальные вопросы международной безопасности.

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