На базе Агентства развития медиа и Аудиовизуального совета создается Совет по медиа и вещанию 

Сегодня на обсуждение Комитета по правам человека Милли Меджлиса будут вынесены поправки в закон «О медиа».

Совет по медиа и вещанию станет уполномоченным государственным органом Азербайджанской Республики в сфере медиа и вещания.

В законопроекте создание единого органа — Совета по медиа и вещанию, закрепление в Законе «О медиа» его полномочий и обязанностей, а также применение коллегиальной модели управления рассматриваются как эффективный механизм, гарантирующий независимость медиа и повышение общественного доверия к данному органу.

Предлагаемые изменения в Закон «О медиа» создадут условия для обеспечения безопасности внутреннего информационного пространства, а также будут способствовать развитию местных средств массовой информации.

Источник: АПА