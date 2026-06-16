Виктору Орбану закрыли путь к премьерству

Парламент Венгрии одобрил поправку к конституции страны о том, что полномочия премьер-министра ограничиваются двумя четырехлетними сроками.

На голосовании в понедельник, 15 июня, инициативу поддержали 134 депутата, 50 выступили против, шестеро воздержались.

Норма распространяется на всех, кто занимал пост главы правительства с 1990 года. Это значит, что экс-премьер Виктор Орбан не сможет вернуться на эту должность, так как занимал ее в течение пяти сроков.

Ограничение сроков премьера через поправки в конституцию было одним из предвыборных обещаний Петера Мадьяра, ставшего премьер-министром Венгрии по итогам парламентских выборов 12 апреля. Политик говорил, что это поможет предотвратить концентрацию излишней власти в одних руках.

За поправку проголосовала партия Мадьяра «Тиса» в парламенте Венгрии, а против — партия «Фидес» Орбана.

Источник: DW