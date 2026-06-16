В Армении задержали избирателей, решивших продать голоса

В результате мер, принятых сотрудниками Антикоррупционного комитета Армении, получены фактические данные о том, что группа жителей Араратской области потребовала предвыборную взятку от представителей офиса партии «Сильная Армения» в Масисе при условии голосования за эту партию на выборах в Национальное Собрание и вербовки сторонников.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Антикоррупционный комитет, по данному инциденту возбуждено уголовное дело, арестован ряд лиц, приняты процессуальные меры.