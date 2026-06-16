В Индии на неделю ограничили работу Telegram

Власти Индии заблокировали Telegram до 22 июня.

Об этом пишет газета The Times of India.

По данным Национального агентства тестирования (National Testing Agency, NTA), эта мера призвана защитить кандидатов, сдающих переэкзаменовку 21 июня, от мошеннических схем, действующих на платформе.

Министерство электроники и информационных технологий издало соответствующее распоряжение во вторник в соответствии со статьей 69A Закона об информационных технологиях.

Отмечается, что второе распоряжение требует от мессенджера отключить функцию редактирования сообщений в Индии до 30 июня. Как сообщали специалисты NTA, мошенники использовали инструмент для подбрасывания экзаменационных вопросов в старые сообщения и выдавали это за доказательство утечки информации.

Источник: Gazeta.ru