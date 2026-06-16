Арагчи: новый этап переговоров США и Ирана начнется после подписания меморандума

Новый раунд переговоров между США и Ираном по вопросам снятия санкций и урегулирования конфликта вокруг иранской ядерной программы начнется с момента подписания меморандума о взаимопонимании в Женеве в пятницу.

Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США был окончательно согласован в воскресенье и в ближайшее время будет официально подписан — вероятно, в пятницу — и в месте, которое будет определено позже. Одновременно с этим начнется новый раунд переговоров между Ираном и США с целью достижения окончательного соглашения", — сказал он на встрече с аккредитованными в Иране послами иностранных государств.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. Как отметили в Тегеране, в ходе 60-дневного периода после подписания меморандума стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, а с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Источник: ТАСС