Региональное совещание в Лянкяране: в центре внимания задачи, вытекающие из Государственной программы на 2026–2030 годы

В Лянкяране проходит региональное совещание, на котором обсуждается «Государственная программа по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы».

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в совещании, проходящем в городе Лянкяран, принимают участие представители государственных структур, специалисты соответствующих сфер, предприниматели и фермеры. На мероприятии, организованном по Лянкяран-Астаринскому экономическому району, обсуждаются перспективы развития сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыбоводства и аквакультуры, предстоящие задачи, а также основные направления Государственной программы, охватывающей 2026–2030 годы.