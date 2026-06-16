Зейнал Нагдалиев: Основная цель — обеспечить переход в аграрном секторе от экстенсивного подхода к интенсивному развитию

«Необходимость перехода на качественно новый этап обусловила принятие новой Государственной программы, ориентированной на экспортно направленное производство с высокой производительностью, отвечающее требованиям современного периода. Несмотря на широкомасштабные меры, реализуемые в целях развития аграрного сектора, господин Президент на совещании отметил наблюдавшийся в последние несколько лет застой в сельском хозяйстве страны и открыто заявил, что существующая динамика производства сельскохозяйственной продукции его не удовлетворяет. На основании поручений, данных главой государства Администрации Президента и Кабинету Министров, была подготовлена новая всесторонняя и комплексная Государственная программа по развитию сельского хозяйства».

Как сообщает AПA, об этом заявил помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев на региональном совещании в Губе, посвящённом обсуждению Государственной программы по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы.

Отмечено, что Государственная программа является стратегическим документом, определяющим новую модель развития аграрного сектора на предстоящий период, и выступает важной дорожной картой с точки зрения увеличения объёмов сельскохозяйственного производства, эффективного использования ресурсов, расширения возможностей переработки и экспорта, развития цепочек создания добавленной стоимости, а также перехода рыбного хозяйства и аквакультуры на новый этап развития.

«Основная цель заключается не просто в увеличении объёмов производства, а в получении более высокого и качественного урожая с каждого гектара, то есть в обеспечении перехода в аграрном секторе от экстенсивного подхода к интенсивному развитию. Государственная программа предусматривает обеспечение устойчивого развития производства сельскохозяйственной продукции в 2026–2030 годах, укрепление продовольственной безопасности, повышение потенциала внутреннего производства, производительности, добавленной стоимости и экспортной ориентированности, ускорение перехода к интенсивной и конкурентоспособной модели производства, развитие цепочек создания добавленной стоимости в аграрном секторе, расширение доступа фермеров к современным аграрным услугам, а также развитие рыболовства и аквакультуры.

Нет никаких сомнений в том, что предстоящие обсуждения будут способствовать уточнению механизмов реализации Государственной программы и достижению более значимых результатов в аграрной сфере в ближайшие годы», - отметил он.

Источник: АПА