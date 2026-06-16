8 дней без уборки: парк в Хырдалане превратился в мусорную зону - ЖАЛОБА В РЕДАКЦИЮ

В редакцию 1news.az поступило обращение от жительницы города Хырдалан, которая пожаловалась на неудовлетворительное санитарное состояние парка, расположенного на территории Абшеронской районной исполнительной власти между памятником Матери и Парком Победы.

По словам заявительницы, на протяжении последних восьми дней на территории общественного пространства не убирается скопившийся мусор, что вызывает недовольство местных жителей и посетителей парка.

В своем обращении жительница сообщает:

«Хочу сообщить вам о крайне неудовлетворительном санитарном состоянии парка в городе Хырдалан, расположенного в районе Исполнительной власти (на участке между памятником Матери и Парком Победы).

На территории парка скопилось огромное количество мусора, который не вывозится уже 8 дней. Учитывая жаркую погоду, это привело к появлению неприятного запаха, загрязнению окружающей среды и серьезному дискомфорту для жителей.

Этот парк является одним из популярных мест отдыха, где ежедневно проводят время семьи с детьми, однако нынешняя ситуация не только портит его внешний вид, но и создает серьезную угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию.»

Кроме того, как отмечает автор обращения, ситуация продолжает ухудшаться. По ее словам, жители неоднократно обращались с жалобами в соответствующие структуры, однако проблема до сих пор не была решена.

По утверждению заявительницы, в ответ жителям сообщалось о невозможности проведения уборки из-за неисправности техники. Вместе с тем, по словам местных жителей, коммунальная техника продолжает использоваться на других участках, что вызывает у них сомнения в обоснованности подобных объяснений.

Также жители утверждают, что коммунальные службы ограничиваются вывозом мусора из контейнеров, тогда как отходы, скопившиеся непосредственно на территории парка и вокруг контейнерных площадок, остаются неубранными на протяжении длительного времени.

Стоит отметить, что особое беспокойство вызывает тот факт, что парк ежедневно посещают семьи с детьми, пожилые люди и другие жители города.

В связи с поступившей жалобой редакция 1news.az направила запрос в Исполнительную власть Абшеронского района Азербайджанской Республики с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию и сообщить, какие меры планируется принять для решения проблемы.

На момент публикации материала ответ от соответствующей структуры в редакцию не поступил.