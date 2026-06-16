Арагчи: Иран сочтет любое нападение Израиля на Ливан нарушением меморандума с США

Иран будет расценивать любое новое нападение Израиля на Ливан как нарушение положений меморандума о взаимопонимании, который будет подписан с представителями США в пятницу в Женеве.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Любое военное нападение сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) на Ливан и продолжение оккупации им ливанских территорий в дальнейшем, по нашему мнению, станет нарушением меморандума о взаимопонимании", - отметил он в ходе встречи с послами иностранных государств.

Ранее официальные лица США и Ирана, а также Пакистана, выступающего посредником в переговорном процессе, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. Как сообщили в Тегеране, в ходе 60-дневного периода после подписания меморандума стороны будут обсуждать в том числе иранскую ядерную программу, а с 15 июня объявляется окончание морской блокады исламской республики со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Источник: ТАСС