МВД Азербайджана предупредило водителей о рисках цепных аварий у пешеходных переходов - ВИДЕО

В Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения при приближении к пешеходным переходам для предотвращения аварий.

Как сообщили в ЦИУТ, основными причинами дорожно-транспортных происшествий вблизи пешеходных переходов становятся резкое и внезапное торможение, а также несоблюдение безопасной дистанции.

Отмечается, что некоторые водители, не заметив своевременно дорожный знак, предупреждающий о пешеходном переходе, замечают пешеходов в последний момент и резко тормозят. В результате транспортные средства, движущиеся сзади и не соблюдающие дистанцию, сталкиваются с впереди едущим автомобилем.

Чтобы избежать подобных ситуаций, водителям рекомендуется заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать безопасную дистанцию.

В ведомстве подчеркивают, что ответственное поведение водителей позволяет предотвратить как наезды на пешеходов, так и цепные аварии.