Лейла Алиева провела встречу с исполнительным секретарем UNFCCC - ФОТО

15 июня Лейла Алиева провела в немецком городе Бонн встречу с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Саймоном Стилом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече была предоставлена информация о мерах, осуществляемых Азербайджаном в области охраны окружающей среды, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической устойчивости. В связи с этим также было привлечено внимание к проектам и инициативам Общественного объединения IDEA в упомянутых сферах, включая обогащение биоразнообразия, просветительские мероприятия по вопросам окружающей среды, а также деятельность, направленную на защиту редких видов фауны и восстановление экосистем.

В то же время была отмечена важность расширения площади охраняемых природных территорий и их роль в смягчении последствий изменения климата.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах совместного изучения причин снижения уровня Каспийского моря, экологических и социально-экономических последствий этого процесса. В данном контексте была подчеркнута важность более широкого отражения этой проблемы в глобальной климатической повестке дня.

Кроме того, обсуждались возможности реализации совместных с UNFCCC инициатив с целью повышения экологической ответственности молодежи, а также расширения их знаний об окружающей среде и климатических изменениях.