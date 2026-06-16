Прокуратура хочет конфисковать у Царукяна санаторий

Прокуратура требует конфисковать у "Араратцемента" (принадлежит бизнесмену и лидеру партии "Процветающая Армения" — ред.) санаторий в Арарате.

Соответствующий иск направлен в суд, передает Sputnik Армения.

По версии прокуратуры, санаторий "Воске банали" ("Золотой ключ"), оцененный в 44,4 млн драмов, в 2003 году был продан по итогам конкурса всего за 6,5 млн драмов — по минимальной цене.

Компания "Араратцемент" обязалась в течение двух лет инвестировать $30 тыс. и создать 30 рабочих мест. Однако эти обязательства выполнены не были. При этом, как утверждает прокуратура, были составлены фиктивные документы, подтверждающие их исполнение.

По оценке ведомства, в результате государству был причинен ущерб в размере 44,4 млн драмов.

Несмотря на невыполнение обязательств, глава управления госимущества не провел соответствующую проверку, а Комитет кадастра в 2004 году зарегистрировал за компанией "Араратцемент" право собственности на здание и постройки санатория общей площадью 1468,7 кв. м, а также право аренды земельного участка площадью 3165 га.

В связи с выявленными нарушениями прокурор направил сообщение в Антикоррупционный комитет.

Одновременно в Административный суд подан иск о признании недействительным права собственности компании "Араратцемент" на имущество санатория.

Ранее Генеральная прокуратура дала ход заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанному в ходе предвыборной кампании, и потребовала аннулировать результаты приватизации предприятия "Араратцемент".