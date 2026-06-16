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Общество

Среднемесячная пенсия в Азербайджане выросла на 10%

First News Media14:18 - Сегодня
Среднемесячная пенсия в Азербайджане выросла на 10%

За первые пять месяцев 2026 года на пенсионное обеспечение было направлено 3 миллиарда 262 миллиона манатов.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, это на 10% (или 308 миллионов манатов) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 1 июня 2026 года среднемесячный размер пенсий вырос на 10% по сравнению с январем-маем прошлого года и достиг 594 манатов. При этом среднемесячная пенсия по возрасту составила 632 маната.

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