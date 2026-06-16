Среднемесячная пенсия в Азербайджане выросла на 10%
За первые пять месяцев 2026 года на пенсионное обеспечение было направлено 3 миллиарда 262 миллиона манатов.
Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, это на 10% (или 308 миллионов манатов) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на 1 июня 2026 года среднемесячный размер пенсий вырос на 10% по сравнению с январем-маем прошлого года и достиг 594 манатов. При этом среднемесячная пенсия по возрасту составила 632 маната.
📊 Bu ilin 5 ayında pensiya ödənişlərinə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 10%, yəni 308 milyon manat çox olmaqla 3 milyard 262 milyon manat vəsait yönəldilib.
ℹ️ 1 iyun 2026-cı il tarixə pensiyaların orta aylıq məbləği ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 10% artaraq 594 manata,… pic.twitter.com/aVdvPY6SpD — Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (@sosial_gov_az) June 16, 2026