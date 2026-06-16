Девлет Бахчели: Зангезурский коридор может стать для Армении окном возможностей

Если Армения, действуя разумно, присоединится к платформе регионального сотрудничества, то Зангезурский коридор может стать для нее возможностью выхода из экономической изоляции.

Как сообщает телеканал ntv, об этом заявил председатель Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели на заседании парламентской фракции партии.

По его словам, если Армения не учтет новые реалии и не откажется от прежних иллюзий, она упустит возможности для своего будущего.

Д. Бахчели отметил, что Армения должна отказаться от реваншистских настроений и выбрать путь устойчивого мира.