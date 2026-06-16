Трамп заявил, что переключается с Ирана на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что переключается с конфликта на Ближнем Востоке на украинское урегулирование.

"Теперь особое внимание будет уделено Украине <...>. Сейчас мы будем смотреть туда. Мы были сосредоточены на Иране, который теперь будет на (втором. — Прим. ред.) плане", — сказал он на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита G7 во Франции.

Глава Белого дома подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы завершить конфликт между Москвой и Киевом. Он добавил, что Украина несет огромные людские потери.

В воскресенье Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили ситуацию с урегулированием. Они согласовали скорый визит спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию.

Американский лидер заявил, что готов воздействовать на европейских партнеров и Киев, в том числе на саммите G7 во Франции, чтобы прекратить боевые действия.

Путин и Трамп также отметили, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам на российской территории мешают мирному процессу.

Источник: РИА Новости