Девлет Бахчели: Зангезурский коридор - связующее звено между Западом и Востоком тюркского мира

С освобождением оккупированных территорий Азербайджана в 2020 году восторжествовала справедливость. «Железный кулак» тюрков переписал историю, устранив бесправие.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил председатель Партии националистического движения Турции (MHP) Девлет Бахчели на заседании парламентской фракции MHP в Анкаре.

Он приветствовал восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. «Слава Всевышнему, мы дожили до тех дней, когда оковы оккупации сброшены с Карабаха. Мы встречаем рассветы в Шуше с водруженными флагами со звездой и полумесяцем. На землях Карабаха цветет «Харыбюльбюль», окропленный кровью наших шехидов, но ни как символ скорбного ожидания, а как знак великой Победы», - сказал политик.

Лидер MHP призвал уделить особое внимание восстановлению сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, назвав Зангезурский коридор «стратегическим связующим звеном между Западом и Востоком тюркского мира».

Д. Бахчели подчеркнул, что Зангезурский коридор является «стратегическим ключом» в «Столетие тюрков». «Уверен, что этот маршрут будет открыт, а Организация тюркских государств укрепится. Карабах - это Азербайджан! Это подтверждено героизмом и кровью шехидов, а также за столом переговоров», - сказал он.

Лидер MHP отметил, что если Иреван примет искреннее участие в региональном сотрудничестве, то Зангезурский коридор может стать выходом для Армении. «В противном случае Армения пожертвует возможностями будущего в угоду вымыслов прошлого», - предупредил Д. Бахчели.