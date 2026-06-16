Али Асадов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - ФОТО

Премьер-министр Али Асадов, находящийся с рабочим визитом в городе Ташкент, 16 июня встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом сообщили в Кабинете Министров.

А. Асадов передал главе государства Узбекистан приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Шавкат Мирзиёев выразил благодарность за приветствия Президента Ильхама Алиева и просил передать его приветствия главе Азербайджанского государства.

На встрече с удовлетворением отмечалось, что азербайджано-узбекские отношения успешно развиваются на основе стратегического партнерства и союзничества.

Были широко обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической, гуманитарной и других сферах.