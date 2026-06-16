НПО Азербайджана направили письмо в Палату представителей США

Руководители неправительственных организаций и правозащитники Азербайджана направили письмо в Комитет по иностранным делам Палаты представителей США.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в письме выражается протест против проекта, представленного в комитет конгрессменом Брэдом Шерманом, в котором содержится требование об освобождении Рубена Варданяна и других военных преступников, а также о сохранении в силе 907-й поправки.

Представители гражданского общества Азербайджана заявили, что лица, освобождения которых требует Брэд Шерман, совершили преступления против человечности в отношении азербайджанского народа, стали причиной вынужденного переселения сотен тысяч людей, а также сыграли непосредственную роль в разрушении гражданской инфраструктуры и культурного наследия, в актах геноцида, экоцида и урбицида.

В письме подчеркивается, что судебные процессы по уголовным делам проводились открыто, а обвиняемым были предоставлены правовые возможности для защиты.

«Трудно понять логику подобных инициатив, которые подрывают позитивный импульс в период, когда Азербайджан и Армения продвигаются к устойчивому миру и нормализации отношений. Президент США Дональд Трамп и его администрация поддерживают диалог и нормализацию между Баку и Ереваном, инициатива же Шермана противоречит этим усилиям и направлена на срыв достигнутого прогресса», — говорится в письме.