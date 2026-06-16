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Защитник Кабо-Верде оказался на ЧМ благодаря Google Translate

First News Media19:15 - Сегодня
Защитник Кабо-Верде оказался на ЧМ благодаря Google Translate

Одной из главных неожиданностей первого тура чемпионата мира стала ничья между Испанией и Кабо-Верде. Действующие чемпионы Европы считались явными фаворитами встречи, тогда как африканская сборная впервые в своей истории выступает на мировом первенстве.

После матча защитник команды Кабо-Верде Роберту Лопеш поделился необычной историей своего попадания в национальную сборную.

33-летний футболист родился и вырос в Ирландии, где выступал за местные клубы и даже провел один матч за юношескую сборную страны до 19 лет. Несколько лет назад он получил сообщение в LinkedIn на незнакомом ему языке, однако не стал его читать, решив, что это спам.

«Через девять месяцев мне написали снова, но уже на английском, и спросили, рассмотрел ли я их предложение. Тогда я наконец перевел первое сообщение через Google Translate. Оказалось, что это было приглашение в сборную Кабо-Верде», — рассказал Лопеш в интервью Reuters.

Как выяснилось, первоначальное сообщение отправила Федерация футбола Кабо-Верде на португальском языке, который является официальным в стране.

По словам игрока, представители федерации позже объяснили, что испытывали трудности с попытками связаться с ним через клуб. Узнав о возможности выступать за национальную команду исторической родины своего отца, Лопеш сразу согласился.

Благодаря происхождению отца футболист получил право представлять Кабо-Верде на международном уровне и теперь выступает за сборную на чемпионате мира.

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