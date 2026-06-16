В Ташкенте подписаны двусторонние документы между Азербайджаном и Узбекистаном - ФОТО

16 июня с участием премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова были подписаны документы между двумя странами.

Об этом сообщает Кабинет министров Азербайджана.

Отмечено, что документы предусматривают совместную разработку золотого месторождения в Узбекистане с участием ЗАО "AzerGold", сотрудничество в банковской сфере между ОАО "Международный банк Азербайджана" и соответствующей структурой Узбекистана и совместную разработку полезных ископаемых в Узбекистане с участием компании NEQSOL Holding.