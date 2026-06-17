Скончавшаяся после ДТП в Баку Марьям Мамедова стала посмертным донором для шестерых человек

12 июня на проспекте Бабека произошло ДТП, в результате которого маршрутный автобус столкнулся с автомобилем – в ночь на 15 июня пассажирка автомобиля Марьям Мамедова скончалась от полученных травм в больнице.

Став посмертным донором, она помогла спасти жизни шестерых человек, об этом в социальной сети Instagram рассказала сестра М.Мамедовой блогер Нармин Алиева.

«Как при жизни она всегда приходила на помощь другим, так и уходя, проявила свою доброту и великодушие. Доброе сердце моей сестры и несколько её органов подарили жизнь шестерым людям. Благодаря этому дару сегодня какая-то мать сможет вновь обнять своего ребёнка, какой-то отец вернётся к своей семье, а кто-то из молодых людей получит шанс продолжить жить» - отмечает Н.Алиева в социальной сети Instagram, подчеркивая, что гордится сестрой.