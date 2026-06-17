В Нахчыване пиротехники обезвредили обнаруженный боеприпас - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация от сотрудников полиции об обнаружении боеприпаса на территории Шахбузского района.

В связи с полученным сообщением на место происшествия были незамедлительно направлены пиротехники Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

После проведения необходимых мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов при осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженный боеприпас является двигателем управления противотанковой гранаты для гранатомёта типа РПГ-7.

Боеприпас был изъят пиротехниками и вывезен для последующего обезвреживания.