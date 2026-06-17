«Реал» объявил о подписании Бернарду Силвы

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о подписании португальского полузащитника Бернарду Силвы.

Он покинул «Манчестер Сити» по истечении срока контракта и продолжит карьеру в Мадриде.

Силва и «Реал» подписали контракт до лета 2028 года.

Ранее СМИ сообщали, что зарплата футболиста в «Реале» составит € 20 млн в год. Также игрок получит подписной бонус € 10 млн, а его агент Жорже Мендеш и отец — ещё € 10 млн комиссионных.

В минувшем сезоне хавбек провёл за «Манчестер Сити» 53 матча во всех турнитах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. За время выступления в английском клубе с 2017 года он выиграл 19 трофеев, включая шесть титулов АПЛ и Лигу чемпионов.