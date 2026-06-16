Стоимость экспорта Азербайджана в Армению превысила $11 млн

Азербайджан в январе-мае 2026 года экспортировал в Армению товары на сумму $11,273 млн.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, $1,627 млн пришлись на долю мая.

Стоимость косвенного импорта Азербайджана из Армении за 5 месяцев составила всего $960. В прошлом месяце импорт из этой страны не осуществлялся.

Напомним, что в январе-мае 2026 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 20,788 млрд, что на 0,85% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота $13,97 млрд пришлись на долю экспорта, а $6,818 млрд - на долю импорта. За последний год экспорт вырос на 27%, импорт сократился на 31,6%.

В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере $7,152 млрд, что в 6,9 раза больше в годовом сравнении.