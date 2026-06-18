Фидан сообщил, что позиция России по Украине не изменилась

Позиция властей России в вопросах урегулирования на Украине не изменилась, они защищают благополучие своей страны.

Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан газете Türkıye по итогам двустороннего визита в РФ, который состоялся 16-17 июня.

"Они [власти РФ] защищают благополучие своей страны в рамках определенных принципов, готовы к конструктивному подходу. В ходе моих контактов в России я заметил, что взгляды российских чиновников по вопросу Украины не изменились", - отметил он.

Источник: ТАСС