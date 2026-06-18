Фидан сообщил, что позиция России по Украине не изменилась
Позиция властей России в вопросах урегулирования на Украине не изменилась, они защищают благополучие своей страны.
Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан газете Türkıye по итогам двустороннего визита в РФ, который состоялся 16-17 июня.
"Они [власти РФ] защищают благополучие своей страны в рамках определенных принципов, готовы к конструктивному подходу. В ходе моих контактов в России я заметил, что взгляды российских чиновников по вопросу Украины не изменились", - отметил он.
Источник: ТАСС
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