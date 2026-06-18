Расходы США на военную операцию против Ирана превысили $113 млрд

Расходы Соединенных Штатов на проведение военной операции против Ирана составили $113,3 млрд.

Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Ресурс ведет подсчеты средств, необходимых для содержания военнослужащих, кораблей, переброшенных на Ближний Восток, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывалась на докладе министерства обороны конгрессу США, в котором говорилось, что первые шесть дней операции обошлись в $11,3 млрд, а в дальнейшем расходы составят $1 млрд в день.

Согласно финальному подсчету Iran War Cost Tracker, длившийся 108 дней конфликт на Ближнем Востоке обошелся американцам примерно в $113,3 млрд, и расходы на него больше не увеличиваются.