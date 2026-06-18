В Женеве Азербайджан выразил обеспокоенность ростом расизма и исламофобии в Европе

Азербайджан считает, что защита и продвижение права на развитие, а также экономических, социальных и культурных прав и других прав человека лежат в основе демократии, мира и благосостояния.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Постоянного представительства Азербайджана при Отделении ООН в Женеве и других международных организациях, озвученном в ходе интерактивного диалога в рамках 62-й сессии Совета ООН по правам человека по ежегодному докладу Верховного комиссара.

В заявлении отмечается, что Южный Кавказ сегодня получил историческую возможность превратиться из региона конфронтации в пространство сотрудничества.

"Преимущества этого уже очевидны. Азербайджан открыл и предложил новые экономические, торговые и транзитные перспективы не только для ближайших соседей, но и за пределами региона", - говорится в документе.

Подчеркивается, что одним из главных приоритетов правительства является возвращение вынужденных переселенцев в свои дома, а также восстановительные и реконструкционные работы. При этом право на возвращение и достойную жизнь названы важными правами человека.

Отмечается, что реализация этих прав, а также установление личности тысяч пропавших без вести лиц затрудняется из-за масштабного загрязнения территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами. Азербайджан призывает международное сообщество не оставаться безучастным и проявить солидарность.

Также в заявлении выражена обеспокоенность продолжающимися проблемами в сфере прав человека, включая расизм и дискриминацию в отношении этнических и религиозных меньшинств в ЕС, рост исламофобии и усиление социальной нетерпимости.

Отмечаются сообщения о неравном обращении с мигрантами и просителями убежища, а также практики, вызывающие вопросы относительно равного доступа к достоинству, защите и правам.

В документе подчеркивается, что права человека должны последовательно продвигаться без дискриминации, а эффективное международное сотрудничество должно основываться на взаимном уважении, объективности и равных стандартах.