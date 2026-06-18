Иран и США подписали меморандум по прекращению войны. Сразу после этого они обменялись угрозами

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны.

Документ был подписан удаленно, в электронном виде, и вступил в силу.

Позднее обе стороны подтвердили факт подписания. В частности, Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Также стороны приняли решение воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. Соединенные Штаты обязуются вывести войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней после подписания меморандума. В свою очередь, Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив.

Окончательное соглашение должно быть принято в течение максимум 60 дней с возможностью продления по обоюдному согласию сторон.

В то же время Иран и США обменялись угрозами и предупреждениями.

Как подчеркнул президент США Дональд Трамп, полные условия подписанного меморандума обнародуют в ближайшее время. Санкции с Исламской Республики американцы начнут снимать, если Иран будет делать то, чего от него ожидают. Когда речь зашла про Ормузский пролив, глава Белого дома пояснил, что в настоящее время он открыт частично. В полной мере судоходство должны возобновить уже в пятницу.

При этом Трамп заявил, что США нанесут по Ирану удар, если Тегеран нарушит соглашение. Он признался, что не желает такого развития событий, но в случае отказа соблюдать договоренности Иран будет разбомблен «к чертям». При этом политик считает, что вторая сторона не собирается идти на какие-либо нарушения.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи предупредил, что Тегеран будет вправе игнорировать сроки выполнения своих обязательств, если США будут вести себя в таком же ключе: «Если американцы будут затягивать с выполнением своих обязательств, мы тоже будем затягивать».

«Мы не собираемся выполнять свои обязательства, если вторая сторона будет уклоняться от их выполнения», — пояснил он.

Дипломат добавил, что в тексте меморандума значатся переговоры по ядерной проблеме и снятию санкций. Он отметил, что вне меморандума «Тегеран не упустит ни одной возможности задокументировать, расследовать и объяснить преступления, совершенные против иранского народа».

Трамп отказался инвестировать в Иран даже 10 центов из 300 миллиардов долларов. Одним из пунктов меморандума значится разработка плана восстановления Ирана Америкой и ее союзниками на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что Тегеран получит доступ к фонду, если выполнит обязательства по соглашению.

Однако Трамп заявил, что Вашингтон не передает Тегерану даже десяти центов. Американский лидер при этом допустил, что в Иран могут инвестировать страны Персидского залива, и отметил, что не просил их об этом, предположив, что «они не будут этого делать, пока не узнают, изменилось ли поведение» страны.

Позднее выяснилось, что инвестиционный фонд для восстановления Ирана наполнят за счет частных фирм из США, стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии и других регионов. Фонд будет вкладывать средства в энергетику, логистику, производство и транспорт Ирана. Он будет частным инвестиционным инструментом, а не программой репараций, и не будет наполняться за счет государственных средств США

Источник: Lenta.ru