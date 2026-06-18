Ильхам Алиев: Азербайджан демонстрирует стабильное и успешное развитие

Азербайджан демонстрирует стабильное и успешное развитие.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Глава государства отметил, что это является демонстрацией проводимой нами политики, основанной на национальных интересах, развития отношений со всеми участниками на глобальной арене и нашего успешного развития.