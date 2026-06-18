Два человека погибли в Индии в результате нападения тигра

Мужчина и женщина погибли в результате нападения тигра в индийском штате Уттар-Прадеш.

Об этом во вторник сообщила газета The Times of India.

По ее информации, 14 июня животное напало на 60-летнего фермера недалеко от деревни Рамнагар округа Кхери в штате Уттар-Прадеш, а уже на следующий день тигр съел 50-летнюю женщину, проживавшую в соседней деревне.

Представители департамента лесного хозяйства штата, чьи слова приводит газета, предположили, что нападения совершил один и тот же тигр. На данный момент лесные бригады установили две клетки с приманками и как минимум шесть фотоловушек для отслеживания передвижения животного.

The Times of India отмечает, что это уже шестой случай гибели людей от нападения диких кошек, зарегистрированный в северном лесном округе района Кхери за последние два месяца.

Источник: ТАСС