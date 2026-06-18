Азербайджан и Румыния обсудили стратегическое партнерство - ФОТО
Азербайджан и Румыния обсудили стратегическое партнерство.
Как сообщает 1news.az, об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.
Он сообщил о продуктивной встрече с румынским коллегой Мариусом Лазуркой:
«Вновь подтвердив стратегическое партнерство и традиционную дружбу между Азербайджаном и Румынией, мы обсудили возможности дальнейшего углубления наших двусторонних связей. Будучи государством-членом ЕС, географически наиболее близким к Южному Кавказу, Румыния занимает важное место в нашем взаимодействии. Мы обменялись мнениями о перспективах продвижения сотрудничества в политической, экономической, энергетической, оборонной, культурной, гуманитарной и других сферах. Мы договорились продолжать наш активный диалог в сфере политики и безопасности».
I had a productive meeting with my Romanian counterpart, Marius Lazurca, @MariusLazurca who is visiting Azerbaijan. Reaffirming the strategic partnership and traditional friendship between Azerbaijan and Romania, we discussed the broad opportunities for further deepening our… pic.twitter.com/SFzRTXBuvj — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 18, 2026