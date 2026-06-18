Ильхам Алиев: Благодаря сильным связям на глобальной арене Азербайджан уже превратился в важного участника

Благодаря своим сильным связям на региональном уровне и глобальной арене Азербайджан во многих аспектах уже превратился в важного участника.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил в своем выступлении на церемонии открытия Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Глава государства отметил, что благодаря независимой политике мы завоевали поддержку международного сообщества, и число наших друзей растет из года в год.