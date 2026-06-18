Ильхам Алиев: Благодаря сильным связям на глобальной арене Азербайджан уже превратился в важного участника
Благодаря своим сильным связям на региональном уровне и глобальной арене Азербайджан во многих аспектах уже превратился в важного участника.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил в своем выступлении на церемонии открытия Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития на 2026 год.
Глава государства отметил, что благодаря независимой политике мы завоевали поддержку международного сообщества, и число наших друзей растет из года в год.
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