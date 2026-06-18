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Президент: Международные мероприятия, проводимые в Азербайджане, свидетельствуют о многогранности нашей деятельности

First News Media09:54 - Сегодня
Президент: Международные мероприятия, проводимые в Азербайджане, свидетельствуют о многогранности нашей деятельности

После первых Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития в 2010 году в Баку было успешно проведено множество других мероприятий международного масштаба.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

«Например, среди недавних мероприятий могу назвать COP29, состоявшуюся в 2024 году. Она дала очень хорошие результаты. А в прошлом месяце был организован Всемирный форум городов. Он стал еще одним успешным международным мероприятием, прошедшим в Азербайджане. В будущем намечается проведение множества других мероприятий. Все это свидетельствует о многогранности нашей деятельности», – добавил глава государства.

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