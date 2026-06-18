Президент: В настоящее время Азербайджан занимает первое место по географии поставок трубопроводного газа

В настоящее время Азербайджан занимает первое место по географии поставок трубопроводного газа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

«Мы поставляем природный газ в 16 стран, и число этих стран растет с каждым годом. Так будет и впредь», – подчеркнул глава государства.