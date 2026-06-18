Численность населения Азербайджана выросла на 0,1%

Численность населения страны с начала года увеличилась на 7 987 человек, или на 0,1%, и по состоянию на 1 мая 2026 года достигла 10 270 338 человек.

Как сообщает AПA, об этом говорится в публикации Государственного комитета статистики, отражающей макроэкономические показатели экономического и социального развития страны за январь–май.

Отмечается, что 54,3% населения страны составляют городские жители, 45,7% — сельские жители, 49,8% населения — мужчины, а 50,2% — женщины.