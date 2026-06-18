Президент Азербайджана: Мы вкладываем огромные средства в инфраструктуру

Мы вкладываем огромные средства в инфраструктуру. И это касается не только развития инфраструктуры внутри страны, но и участия Азербайджана в местных инфраструктурных проектах международного масштаба.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Глава государства подчеркнул, что правительство работает над тем, чтобы превратить Азербайджан из страны, не имеющей выхода к морю, в международный транспортный узел.