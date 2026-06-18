Запасы авиатоплива в ЕС без открытия Ормуза иссякли бы к концу лета

Евросоюз ведет непрерывный мониторинг ситуации с обеспечением авиационного сектора топливом, коммерческие резервы которого оказались бы полностью исчерпаны в Европе к концу лета в случае сохранения блокировки Ормузского пролива.

Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

«Мы уже давно уделяем особое внимание сектору авиационного топлива, — сказал он в интервью итальянской газете La Stampa. — Без возобновления судоходства через пролив коммерческие запасы иссякли бы к концу лета. Именно поэтому мы искренне надеемся, что мирное соглашение будет долгосрочным и действительно приведет к полному открытию пролива в кратчайшие сроки».

17 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив «уже частично открыт» и полностью откроется для судоходства в ближайшие день или два.

14 июня США и Иран объявили, что согласовали меморандум о взаимопонимании, направленный на завершение конфликта. 18 июня Трамп заявил, что подписал меморандум.

Источник: ТАСС