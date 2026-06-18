Хегсет объявил о проведении обзора вопроса о дислокации войск США в Европе

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о проведении обзора вопроса о дальнейшей дислокации войск США в Европе.

Он должен продлиться полгода.

«Сегодня я объявляю о шестимесячном обзоре Минобороны, который будет посвящен анализу размещения американских войск и их баз в Европе. Срок - до шести месяцев. Возможно, меньше», - сказал Хегсет на встрече министров обороны стран НАТО.

Давая оценку состоянию альянса, шеф Пентагона заявил, что НАТО слишком долго была «бумажным тигром» и «улицей с односторонним движением», но больше так быть не должно.

«Наши союзники должны активизироваться. Президент [США Дональд] Трамп очень четко заявлял об этом на протяжении многих лет, слишком долго НАТО была бумажным тигром и улицей с односторонним движением. Больше так не будет. Именно в этом и заключается смысл обязательств по оборонным расходам: в превращении НАТО обратно в реальный военный альянс, ориентированный на жесткую силу и реальное сдерживание, в НАТО 3.0, <...> где наши союзники фактически возьмут на себя ведущую роль в обычной обороне Европы», - сказал он.

Хегсет подчеркнул, что взносы США в НАТО будут зависеть от выполнения другими странами альянса своих целевых показателей по оборонным расходам.

«В будущем наши ежегодные взносы в НАТО будут зависеть от выполнения другими странами их целевых показателей оборонных расходов. Там, где другие союзники не будут тратить средства оперативно, наши взносы будут снижаться. <...> Америка не может заботиться об обороне Европы или платить за нее больше, чем наши союзники. <...> Наша национальная стратегия обороны четко гласит, что мы будем стимулировать и давать нашим союзникам возможность активизироваться и внести свой вклад, поэтому мы будем внимательно следить за союзниками, которые этого не делают и которые говорят «нет», «может быть» или «подождем и посмотрим», когда это наиболее важно», - сказал Хегсет.

Источник: ТАСС