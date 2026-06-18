Губернатор Московской области: после атаки БПЛА пострадали 16 человек

В результате атак беспилотников на территории Московской области пострадали 16 человек, в том числе двое детей 10 и 3 лет.

Все пострадавшие находятся под присмотром врачей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На этот час в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 16 человек, в том числе двое детей», - отметил он.

По информации Воробьева, продолжаются тушение пожаров и ликвидация последствий атаки.

«Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака», - добавил он.

Источник: ТАСС