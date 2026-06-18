Рена Мамедова назначена советником исполнительного директора TƏBİB

О назначении Рены Мамедовой на должность советника исполнительного директора TƏBİB 1news.az сообщает со ссылкой на TƏBİB.

Новый советник исполнительного директора TƏBİB, доктор философии по медицине Рена Мамедова до своего нынешнего назначения занимала должность главного медицинского администратора в страховой компании Paşa Sığorta.

Р. Мамедова окончила лечебный факультет Азербайджанского медицинского университета по специальности «врач-онколог». Позже получила второе образование в Азербайджанском государственном экономическом университете по специальности «международные экономические отношения».

Свою профессиональную деятельность Рена Мамедова начала в 2001 году в Центральной больнице нефтяников в должности врача-хирурга. В последующие годы она работала в этом же медицинском учреждении врачом-координатором по медицинскому страхованию. За этот период она приобрела значительный опыт в организации медицинских услуг, управлении здравоохранением и сфере медицинского страхования.

С 2010 года Р.Мамедова работала Paşa Sığorta: сначала руководителем отдела медицинского и туристического страхования, а затем руководителем направления медицинского страхования. Под её руководством развивались направления медицинского страхования, организации услуг, взаимодействия с медицинскими учреждениями, повышения качества медицинской помощи и внедрения пациент-ориентированного подхода.

Рена Мамедова также принимала участие в различных программах повышения квалификации в области управления здравоохранением, медицинского страхования и управления человеческими ресурсами.

На новой должности Рена Мамедова будет способствовать развитию деятельности TƏBİB в сфере медицинского страхования и совершенствованию пациент-ориентированных медицинских услуг.